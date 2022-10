GOLDMAN SACHS stuft Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran nach Zahlen von General Electric auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Wegen eines gemeinsam betriebenen Joint Venture beider Unternehmen hätten die Zahlen Bedeutung auch für Safran, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstum von General Electric lasse positive Schlüsse auch für den französischen Technologiekonzern zu./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 15:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 110,4EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m