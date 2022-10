Vidrio Financial stellt Nick Bourne ein, um das Wachstum auf dem EMEA-Markt voranzutreiben

Data Services und Software für globale institutionelle Allokatoren, gab heute

die Einstellung von Nick Bourne als Commercial Director bekannt, um das schnell

wachsende EMEA-Geschäft des Unternehmens auszubauen.



Vor seinem Wechsel zu Vidrio war Bourne als Managing Director bei TS Lombard

(ehemals Lombard Street Research), einem führenden

Makro-Research-Beratungsunternehmen, tätig. In dieser Position sammelte er 24

Jahre kommerzielle Erfahrung in der Bereitstellung von Research und Lösungen für

Asset-Allokatoren, Fondsmanager, Berater und Trader für das gesamte Spektrum der

Käuferseite. Nick Bourne baute ein erfolgreiches Vertriebsteam auf und wurde zum

Head of Sales ernannt, bevor er schließlich die Rolle des Managing Director

(CEO) übernahm.