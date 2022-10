San Francisco (ots/PRNewswire) - Caplight Technologies (https://c212.net/c/link/

?t=0&l=de&o=3687712-1&h=927479710&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0

%26l%3Den%26o%3D3687712-1%26h%3D1030791232%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.caplight

.com%252F%26a%3DCaplight%2BTechnologies&a=Caplight+Technologies) freut sich,

bekannt geben zu können, dass sich das Unternehmen eine strategische Investition

von einem der führenden internationalen Marktinfrastrukturanbieter, der Deutsche

Börse Group, sowie von anderen bestehenden Investoren gesichert hat. Durch diese

Partnerschaft verfügt Caplight über zusätzliche Ressourcen, um den

milliardenschweren Privatmarkt zu bedienen.



Nach Angaben von CB Insights repräsentieren mit Risikokapital finanzierte

Privatunternehmen einen Wert von über 3,8 Billionen USD in mehr als 1.000

Unternehmen. Die Plattform von Caplight bietet den Anlegern die Möglichkeit, mit

Hilfe eigens entwickelter Finanzprodukte und einzigartiger Preisermittlungstools

Kauf- und Verkaufspositionen in Aktien privater Unternehmen zu tätigen, die von

Venture Capital unterstützt werden. Anleger nutzen die Caplight-Plattform zum

Zwecke der Absicherung, der Einkommensgenerierung, des Leerverkaufs oder für

Anlagestrategien auf Aktien privater Unternehmen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Bislang gab es die VC-Anlageklasse nur als 'Long'-Anlage, d. h. ohne dieMöglichkeit, sich abzusichern oder direktionale Investitionen zu tätigen.Caplight gibt den Anlegern die Instrumente an die Hand, um ihr Risiko beiilliquiden Vermögenswerten aktiv zu steuern. Wir freuen uns sehr, dass wir dieAbsicherung von Aktien privater Unternehmen in ein Produkt verwandeln können",betonte Javier Avalos, einer der Mitbegründer und CEO von Caplight.Caplight hat Anfang des Jahres die erste Kaufoption auf Aktien privaterUnternehmen abgeschlossen und wird die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mitder internationalen Terminbörse Eurex, einer hundertprozentigenTochtergesellschaft der Deutschen Börse, ausloten, um strukturierte vorbörslicheAnlageprodukte auf die weltweiten Finanzmärkte zu bringen."Wir streben ständig nach neuen Möglichkeiten. Die Bewertungen privatervorbörslicher Unternehmen sind in den letzten zehn Jahren erheblich gestiegen,ein Trend, der sich unserer Meinung nach fortsetzen wird. Wir glauben daran,dass Caplight den privaten Marktteilnehmern eine sichere Infrastruktur zurVerfügung stellt, um Risiken zu steuern und die Derivateindustrie weiter zuformen; ganz ähnlich dem Anspruch von Eurex auf den öffentlichen Märkten, dieKraft der Innovation zu sein", erklärte Michael Peters, CEO von Eurex.Mit dieser Kapitalerhöhung durch die Deutsche Börse hat Caplight nun 10 Mio. USD