Orbis Technologies gibt Übernahme von Writing Assistance, Inc. bekannt

BInc.&a=Orbis+Technologies%2C+Inc.) (Orbis), ein weltweit führender Anbieter von

Content-Lösungen und -Dienstleistungen für große Unternehmen und staatliche

Behörden auf der ganzen Welt, gibt die Übernahme von Writing Assistance, Inc

(WAI) bekannt, einem Unternehmen mit Sitz in Minnesota, das sich auf die

Vermittlung professioneller Schreibkräfte spezialisiert hat. Die fusionierten

Unternehmen werden den Namen Orbis Technologies, Inc. beibehalten und ihren

Hauptsitz in Annapolis, Maryland, weiterführen.



"Durch die Übernahme von WAI, das auf fast 30 Jahre Erfahrung zurückblicken

kann, wird unser Dienstleistungsangebot für verschiedene Branchen durch die

Erweiterung unserer Serviceteams um über hundert professionelle

Content-Entwickler gestärkt", so Brian Ippolito, Präsident und CEO von Orbis

Technologies. "WAI ist unsere dritte Übernahme in den letzten 24 Monaten und

unsere bisher größte Akquisition. Die Übernahme von WAI baut unsere Präsenz in

der Gesundheitsbranche aus und bietet Orbis eine hervorragende Ausgangsposition

dafür, unser schnelles Wachstum bis 2023 und auch danach fortzusetzen."