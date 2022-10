JEFFERIES stuft Remy Cointreau auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Remy Cointreau nach Halbjahreszahlen zum Umsatz von 220 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy begründete das niedrigere Kursziel mit einer höheren Prognose für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des Cognacherstellers. In der Europäischen Union biete das Unternehmen langfristig eine der attraktivsten Wachstumsperspektiven, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 15:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 15:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Remy Cointreau Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -5,39 % und einem Kurs von 157,0EUR an der Börse Lang & Schwarz.