"Im Aachener Vertrag hatten Deutschland und Frankreich noch feierlich vereinbart, mindestens einmal jährlich in Kabinettsstärke zusammenzukommen und auch, mit gemeinsamen Positionen in europäische Treffen zu gehen. Davon ist allerdings keine Rede beim letzten EU-Gipfel. ... Zugegeben: Das deutsch-französische Verhältnis ist über die Jahre europapolitisch und emotional gewiss ein wenig zu sehr aufgeladen worden. Aber auch, wenn man die Dinge ganz pragmatisch betrachtet, führt an der europäischen Kooperation kein Weg vorbei, egal ob es um Rüstung, Energie oder China geht. Das sollten Scholz und Macron in Paris am besten gleich bei der Vorspeise klären."/be/DP/he

