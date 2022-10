Ask 8,76

DAX – ob es reicht bis zur Trendlinie?

Der DAX konnte die bedenkliche Indikatorenlage zunächst ignorieren und hat eine fulminante Anstiegsbewegung vollzogen. Lediglich der MACD-Indikator zieht noch nach oben und gibt noch keine Warnsignale. Die Umsätze verharren auf weiterhin niedrigem Niveau. Für die kommenden Tage stellt sich nun die Frage, ob die Kraft der Marktteilnehmer ausreicht, um die Abwärtstrendlinie zu erreichen oder gar zu brechen. In diesem Fall würde die obere Begrenzung der alten Unterstützungszone bei rund 13.600 Punkten wieder relevant werden. Die seit Mitte Oktober zu beobachtende Aufwärtsbewegung passt zur saisonalen Statistik. Es ist gut möglich, dass die Jahresendrallye längst begonnen hat.

S&P500 – jetzt doch mit nachhaltigem Trendbruch

Im ersten Anlauf ist der S&P500 noch an seiner Trendlinie gescheitert. Inzwischen kann aber von einem nachhaltigen Ausbruch gesprochen werden. Die Divergenzen und Kaufsignale bei den Indikatoren haben diesen Ausbruch unterstützt. Der MACD-Indikator zieht noch nach oben und gibt noch keine Warnsignale. Die übrigen Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und haben z.T. bereits wieder Verkaufssignale generiert. Auch wenn eine kurzfristige Konsolidierung erfolgen dürfte, hat sich die Lage doch deutlich verbessert.

Gold – kann sich noch nicht so richtig lösen

Die neue Unterstützung könnte sich etablieren und die langfristige Aufwärtstrendlinie halten. Allerdings hat es Gold bislang noch nicht geschafft, wieder Aufwärtsdynamik aufzunehmen. Die Indikatoren geben noch immer keine Hilfestellung, da sie im neutralen Bereich notieren. An den letzten Handelstagen wurden Dojis hinterlassen (Eröffnungs- und Schlusskurse nahezu auf einem Niveau) was auf eine Unsicherheit im Markt hindeutet. Diese dürfte auch in den kommenden Tagen anhalten.

