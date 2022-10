ZTE auf der Network X 2022 als "Innovativster Anwendungsfall für Network Slicing" und "Innovativstes privates Netzwerkprojekt" ausgezeichnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ),

ein weltweit führender Anbieter von Informations- und

Kommunikationstechnologielösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sie auf der

Network X 2022 in Amsterdam, Niederlande, den Preis für den "Innovativsten

Anwendungsfall für Network Slicing" und den Preis für das "Innovativste private

Netzwerkprojekt" gewonnen hat.



Die SPN-Fine Granularity Unit (FGU) und die Kommerzialisierung von China Mobile

und ZTE als "Innovativster Anwendungsfall für Network Slicing" ausgezeichnet





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Der Produktionsdienst in der Industrie und die hochwertigen privatenVerbindungen erfordern eine geringe Bandbreite, aber eine hohe Leistung, d. h.eine zuverlässige Latenzzeit, eine harte Isolierung und einen hochzuverlässigenTransport. Das traditionelle Ethernet mit "Best-Efforts"-Weiterleitung kanndiese Anforderungen jedoch nicht erfüllen.China Mobile hat sich mit ZTE zusammengetan, um das SPN (Slicing Packet Network)einzuführen und damit zum ersten Mal das hierarchische Hard Slicing in Ethernetzu ermöglichen. Da die Granularität von 5 Gbps auf 10 Mbps reduziert wurde,unterstützt das SPN sowohl Vorwärtskompatibilität als auch eine skalierbareTransportleitung mit feiner Granularität. Gleichzeitig ist es mit MPLS-VPN- undSRv6-Diensten verbunden, um einen durchgehenden Null-Paketverlust zu garantierenund eine Weiterleitung mit einer definierten Latenzzeit und einer physischenIsolierung auf Leitungsebene zu ermöglichen, so dass ein Netzwerk fürverschiedene Zwecke aufgebaut werden kann. Dieses Netzwerk bietet einendifferenzierten Service-Transport mit flexibler Bandbreite, physischerIsolierung und zuverlässiger Latenz für 5G-Privatnetze und privateUnternehmensleitungen.Das E2E-5G-TSN für Green Grid von ZTE, China Mobile und NR Electric als"Innovativstes privates Netzwerkprojekt" ausgezeichnetIm Bereich der Stromnetze ist die effiziente Nutzung sauberer neuer Energien wieWind- und Solarenergie ein wirksames Mittel zur Erreichung des Ziels einergrünen und kohlenstoffarmen Wirtschaft. Windkraft und Solarenergie werden jedochleicht vom Wetter und den jeweiligen Regionen beeinflusst und sind instabil.Genaue Messungen, Steuerung und Echtzeit-Interaktion sind deshalb erforderlich.Herkömmliche Mobilfunknetze können die hohen Netzanforderungen derEnergiewirtschaft nicht erfüllen.ZTE hat deshalb die "Time Promised Communication"-Lösung herausgebracht, dieeine genaue Steuerung von 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA im Zusammenhang mitzeitempfindlichen Netzen gemäß der Version 16 der 3GPP integriert. Die