HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Beim Sportartikelhersteller Puma laufen die Geschäfte trotz eines zunehmend schwierigen Marktumfeldes weiter rund. Umsatz und Gewinn nahmen im dritten Quartal teils deutlich zu. Dabei kann sich der Konzern auf ein anhaltend starkes Großhandelsgeschäft stützen. Die zuletzt problematische Lieferkettenlage beginnt, sich zu entspannen. Die Jahresprognose bestätigte Puma, allerdings erwartet der Adidas -Rivale zum Jahresschluss ein unsicheres geopolitisches und wirtschaftliches Umfeld sowie harten Wettbewerb.

Anleger zeigten sich aber nur bedingt erleichtert, wohl auch weil es zuletzt reichlich negative Signale aus der Branche gegeben hatte. So wuchs der weltgrößte Sportartikelkonzern Nike deutlich schwächer und musste jüngst einen Gewinnrückgang hinnehmen, während Adidas wegen der anhaltenden Probleme im wichtigen chinesischen Markt sowie der hohen Inflation seinen Ausblick bereits zum zweiten Mal gesenkt hatte. Die Puma-Aktie startet am Mittwoch zwar mit einem Kursgewinn, drehte dann aber rasch ins Minus und fiel um fast drei Prozent, bevor sie sich berappelte. Zuletzt notierte sie noch ein halbes Prozent tiefer bei 46,60 Euro. Damit nahm sie allerdings wieder Kurs auf ihr am vergangenen Freitag markiertes Tief seit März 2020. Die Analysten der Baader Bank sprachen indes von soliden Zahlen, die leicht über den Erwartungen lägen.