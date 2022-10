JPMORGAN stuft Mercedes-Benz Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi hob in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion starke Resultate für das dritte Quartal und die Erhöhung des Jahresausblicks durch den Autobauer hervor. Der Experte sieht Spielraum für weitere Gewinnverbesserungen im Schlussquartal. Allerdings habe das Unternehmen auch auf das recht volatile Konjunkturumfeld hingewiesen./mis/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 06:46 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 06:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 57,99EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m