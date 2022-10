Evolution Energy Minerals macht den nächsten Schritt zu einem vertikal integrierten Anbieter von Graphit-Produkten. Die Australier unterzeichneten ein verbindliches Term Sheet für ein Joint Venture mit dem chinesischen Graphit-Verarbeiter Yichang Xincheng Graphite Co Ltd (“YXGC"). Das Ziel ist die Weiterverarbeitung von Grobflocken-Konzentrat zu Graphitprodukten mit Zusatznutzen – inklusive expandierbares Graphit (Blähgraphit) und Graphitfolien.

„Nur“ Rohstoffe abbauen ist nicht mehr das Ziel von Evolution Energy Minerals. Das Unternehmen hat bereits bekannt gegeben, dass man zu einem vertikal integrierten Anbieter von Graphit-Produkten werden möchte. In den vergangenen Jahren hat Evolution dazu das Graphit-Vorkommen auf dem Chilalo-Projekt in Tansania vorangetrieben. Aktuell wird an einer aktualisierten Machbarkeitsstudie für den Bau der Mine gearbeitet. Darin werden die konkreten Daten zu Kosten, dem Betrieb und geplante Cashflows enthalten sein. Mit der Vorlage der Machbarkeitsstudie und der Finanzierung des Projekts kann das Unternehmen dann darüber entscheiden, den Bau auch umzusetzen. Somit befindet sich Evolution Energy Minerals vor dem Schritt zu einem Produzenten von Graphit.

Doch die Australier hatte bereits gemeldet, dass man noch einen Schritt weitergehen will. Das Ziel ist ein vertikal integrierter Konzern, der sowohl den Abbau als auch die Weiterverarbeitung des Graphits vorsieht. Hierdurch sind deutlich höhere Einnahmen und bei höherwertigen Produkten wie beispielsweise Graphitfolien, bipolare Platten oder Dichtungen für Elektrofahrzeuge auch höhere Margen möglich.

Nun gab Evolution Energy Minerals bekannt, dass man ein verbindliches Term Sheet, also eine Absichtserklärung, mit Yichang Xincheng Graphite Co Ltd zur Gründung eines Joint Ventures geschlossen hat. Das kurz “YXGC" genannte Unternehmen ist einer der führenden Verarbeiter von Graphit aus China. Mit YXGC hat Evolution Energy Minerals bereits einen verbindlichen Abnahmevereinbarung im Mai dieses Jahres geschlossen. Demnach wird Yichang jährlich 30.000 Tonnen an Grobflockenkonzentrat für die ersten drei Jahre aus dem Chilalo-Graphitprojekt ab Produktionsbeginn abnehmen. Die neue Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures kommt hinzu.