Holy Cow Foods entwickelt hochmoderne, vollautomatische, grüne, wasserstoffbetriebene Anlagen

Die Initiative wurde entwickelt, um verschiedenen wirtschaftlichen Trends, die das Unternehmen und seine Kunden betreffen – darunter steigende Lebensmittelpreise, Arbeitskräftemangel und hohe Energiepreise –, in einer Art und Weise zu begegnen, die mit den Werten des Unternehmens und den Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen (ESG) seiner Kunden in Einklang steht. Im Rahmen dieser Initiative beabsichtigt das Unternehmen, vertikal integrierte, mit grünem Wasserstoff betriebene Anlagen in Betrieb zu nehmen, die Produktion, Verarbeitung, Co-Packing und Ghost-Kitchen-Dienstleistungen unter einem Dach bieten.

Die derzeitige Anlage von Holy Cow befindet sich zwei Minuten vom Stadtzentrum von Vancouver, BC, entfernt an einer der verkehrsreichsten Durchgangsstraßen der Stadt.

Über Holy Cow

Holy Cow ist ein Lebensmittelhersteller mit mehreren Geschäftsfeldern, der Ghost Kitchens, anmietbare Kücheneinrichtungen, Co-Packing- und Privat-Label-Fertigung betreibt und mit sauberer Energie arbeitet.

Paul Rivas, Chief Executive Officer

1 (236) 471-1357

privas@originalholycow.com

