STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz kann trotz der unsicheren Konjunkturlage weiter auf hohe Verkaufspreise setzen und hat seinen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr erneut erhöht. Die Nachfrage sei im dritten Quartal robust geblieben, sagte Finanzchef Harald Wilhelm am Mittwoch. "In Kombination mit der anhaltenden Kostendisziplin machen wir das Unternehmen widerstandsfähiger und geben somit auch den Takt für die kommenden Monate vor." Und auch wenn sich das Unternehmen angesichts von Unsicherheiten rund um Verbraucherstimmung und Energieversorgung betont vorsichtig gab: In den wichtigsten Aspekten seiner Finanzprognose ist der Konzern zuversichtlicher.

So erwarten die Stuttgarter in der Pkw-Sparte nun eine um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern von 13 bis 15 Prozent statt bisher 12 bis 14 Prozent, wie der Dax-Konzern mitteilte. Auch bei den Vans und im Gesamtkonzern sollen die Ergebnisse besser ausfallen als bisher gedacht. Analysten hatten mit einer weiteren Erhöhung der Margenprognose in der wichtigsten Sparte mit Autos gerechnet.