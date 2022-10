Service-Roboter-Absatz steigt weltweit um 37 Prozent (FOTO)

Frankfurt (ots) - ++ Report WORLD ROBOTICS 2022 - SERVICE ROBOTS

Der Markt für professionelle Service-Roboter ist beim Absatz im Jahr 2021

weltweit um 37 % gewachsen. Aufgeschlüsselt nach Regionen kam das stärkste

Wachstum aus Europa mit einem Marktanteil von 38 %, gefolgt von Nordamerika mit

32 % und Asien mit 30 %. Gleichzeitig stiegen die Verkäufe von Service-Robotern

für den privaten und häuslichen Gebrauch um 9 %. Das berichtet die International

Federation of Robotics (IFR) in ihrem Jahresbericht World Robotics 2022 -

Service Robots.



Service-Roboter für den professionellen Einsatz





"Service-Roboter für den professionellen Einsatz gibt es in sehr vielenVarianten", sagt Marina Bill, Präsidentin der IFR. "In der Regel sind dieseModelle für eine ganz bestimmte Aufgabe konzipiert und werden beispielsweise inLogistikzentren, Krankenhäusern und Flughäfen eingesetzt - oder sie helfen inder Landwirtschaft beim vollautomatischen Melken von Kühen."Top-5 Anwendungsgebiete für professionelle Service-RoboterRund 121.000 professionelle Service-Roboter haben die Hersteller 2021 weltweitverkauft - mehr als jeder Dritte wird für den Transport von Waren oder Güterneingesetzt. Die meisten arbeiten dabei in Innenräumen, wie beispielsweiseProduktionshallen. Hier haben nur Mitarbeiter Zugang, nicht aber der öffentlichePublikumsverkehr. Insgesamt stellen 286 Unternehmen Service-Roboter in dieserKategorie her.Roboter im Hotel- und Gastgewerbe erfreuen sich wachsender Beliebtheit. ImVergleich zum Marktpotenzial sind die Absatzzahlen aber noch gering: Im Jahr2021 wurden weltweit mehr als 20.000 Einheiten (+ 85 %) verkauft. Roboter indieser Kategorie werden entweder für die Zubereitung von Speisen und Getränkenoder als mobile Stationen für Informationen und Telepräsenz eingesetzt.Der Absatz von Medizinrobotern stieg um 23 % auf 14.823 Einheiten. Dabei stellenOperationsroboter die größte Gruppe dar, gefolgt von Robotern, die eine Rehaunterstützen und Helfern für nicht-invasive Therapien. Der Marktanteil vonDiagnose-Robotern ist im Vergleich dazu noch gering.Die Nachfrage nach professionellen Reinigungsrobotern stieg um 31 % auf mehr als12.600 verkaufte Einheiten. Die Hauptanwendung in dieser Gruppe ist dieBodenreinigung. Desinfektionsroboter, die Flüssigkeiten zur Sterilisierungversprühen oder ultraviolettes Licht gegen Viren einsetzen, verzeichnen seitBeginn der Covid-19-Pandemie ebenfalls eine stark wachsende Nachfrage. Andereprofessionelle Helfer reinigen zudem Fenster, Schwimmbäder und Solarpanel.Mit mehr als 8.000 verkauften Einheiten (+ 6 %) spielt die Robotik eine wichtigeRolle bei der Digitalisierung der Landwirtschaft . Roboter sind beim Melken von