In den ersten sechs Monaten 2022 weist die Coreo AG eine weitestgehend im Rahmen unserer Erwartungen liegende Ertragsentwicklung auf. Dies gilt insbesondere für die Mieterträge, die um 45,9 % auf 2,82 Mio. EUR (VJ: 1,93 Mio. EUR) signifikant gesteigert wurden. In erster Linie reflektiert dieser Anstieg den mit den im Vorjahr erfolgten Zukäufen zusammenhängenden Ausbau des Objektbestandes. Im Juli 2021 wurden zwei Produktionsstandorte sowie der Verwaltungssitz eines börsengelisteten deutschen Automobilzulieferers erworben, woraus sich jährliche Mieterträge in Höhe von 0,70 Mio. EUR ergeben. Darüber hinaus hat die Coreo AG im September 2021 eine Logistikimmobilie in Delmenhorst erworben, die jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 0,50 Mio. EUR beisteuert.



Ebenfalls hatten wir bereits mit einem Rückgang des Veräußerungsergebnisses gerechnet. Nachdem die Coreo AG im Geschäftsjahr 2021 insgesamt umfangreiche Veräußerungen getätigt hatte, wurden in der abgelaufenen Berichtsperiode Veräußerungen von Immobilien aus dem Mannheimer und Göttinger Portfolio in einem geringen Umfang getätigt. Da die Veräußerungserlöse auf Buchwert-Niveau erfolgt sind, lag das Verkaufsergebnis bei 0,00 Mio. EUR (VJ: 0,31 Mio. EUR). Im Vorfeld der Veräußerungen wurden die Buchwerte der Objekte des Mannheimer Portfolios, welches nun vollständig veräußert wurde, an den niedrigen Verkaufspreis angepasst und eine entsprechende Wertreduktion in Höhe von -0,53 Mio. EUR (VJ: 0,40 Mio. EUR) ergebniswirksam erfasst.



Das fehlende Veräußerungsergebnis sowie das deutlich unter dem Vorjahr liegende Bewertungsergebnis waren hauptverantwortlich für den Rückgang des EBIT auf -0,61 Mio. EUR (VJ: 0,50 Mio. EUR). Ebenfalls zum EBIT-Rückgang hat der auf 3,04 Mio. EUR (VJ: 2,64 Mio. EUR) erfolgte operative Kostenanstieg beigetragen, welcher insbesondere in Verbindung mit der im Mai 2022 durchgeführten Kapitalerhöhung steht.



