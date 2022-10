So belegen Unternehmen Nachhaltigkeit in der Kommunikation (FOTO)

Hamburg (ots) - Wenn Unternehmen zu ihrem Nachhaltigkeitsengagement

kommunizieren, belegen sie es überwiegend mit formellen Formaten wie dem

Nachhaltigkeitsbericht, Zertifizierungen oder eigenen Verhaltens- bzw.

Lieferantenkodizes. Das ist ein zentrales Ergebnis aus dem aktuellen

PR-Trendmonitor von news aktuell und Faktenkontor. An der Befragung zur

Bedeutung von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskommunikation haben 244

Kommunikationsprofis aus Deutschland und der Schweiz teilgenommen.



Demnach wird Nachhaltigkeit zwar bereits bei der überwiegenden Mehrheit der

deutschen und schweizerischen Unternehmen großgeschrieben: 83 Prozent der

Befragten geben an, dass sie in ihrer Firma eine sehr wichtige bzw. eher

wichtige Rolle spielt. Doch nur bei einer Minderheit ist Nachhaltigkeit fester

Bestandteil der Unternehmensstrategie und somit stark integriert im Unternehmen

(45 Prozent). Etwas weniger integriert, aber dennoch strategisch angegangen wird

Nachhaltigkeit bei einem guten Viertel der Befragten: 22 Prozent haben eine

eigene Nachhaltigkeitsstrategie neben der Unternehmensstrategie. In fast jedem

dritten Unternehmen gibt es hingegen keine Strategie für Nachhaltigkeit (29

Prozent).