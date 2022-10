Positive Aspekte bei negativen Konjunkturdaten +++ Targets getroffen

Ask 8,34

Trotz des leicht über den Erwartungen liegenden Wertes ist dessen Entwicklung klar negativ zu werten. Schließlich ist das ifo Geschäftsklima auf ein neues Tief im aktuellen Abwärtstrend und auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020 gefallen. Dies lässt nichts Gutes für das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) erahnen, welches wohl kaum noch um eine Schrumpfung herumkommen wird. Denn die folgende Grafik der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen ifo-Daten und BIP, wobei der ifo-Index ein vorlaufender Indikator ist.

Ein positiver Aspekt ist dabei allerdings, dass die rund 9.000 befragten Unternehmen zwar ihre aktuelle Lage erneut etwas schlechter eingeschätzt haben (siehe graue Linie in der ersten Grafik oben), die Geschäftserwartungen aber minimal optimistischer als zuletzt ausgefallen sind (blaue Linie). Es wird also etwas Licht am Ende des Tunnels gesehen.

Und da die Börse die Zukunft handelt, kommt es am Aktienmarkt meist zu einer Wende, wenn sich die Lageeinschätzung zwar noch eintrübt, die Zukunftserwartungen aber bereits aufhellen. Und das ist aktuell der Fall, allerdings von einem extrem niedrigen Niveau aus. Die Geschäftserwartungen liegen aktuell auf dem drittschlechtesten jemals gemeldeten Wert. Nur zu den Anfängen der Corona-Krise wurde bei den Erwartungen ein noch niedrigeres Niveau erreicht, wobei die Differenz zwischen Erwartung und Lage aktuell wesentlich größer ist als damals.

Und daher gilt: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

Gaspreis bricht zweistellig ein

Ein weiterer positiver Aspekt ist jedoch der massiv gefallene Gaspreis. Vorgestern ging es für den europäischen Erdgas-Future prozentual zweistellig abwärts auf unter 100 Euro. Zwar ist auch dieses Niveau noch im Vergleich zum Vorjahr (ca. 20 Euro) hoch, dennoch hat sich der Preis von seinem Hoch bei 345 Euro nun um mehr als 70 % entfernt. Und das dürfte den Inflationsdruck dämpfen.