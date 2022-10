WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der neue Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat - zumindest was die Geschäftszahlen angeht - auf den ersten Blick ein ordentlich laufendes Unternehmen übernommen. Steigende Verkaufs- und Gebrauchtwagenpreise spielten VW zuletzt in die Karten, und nun soll sich auch die mangelnde Versorgung mit Halbleitern allmählich legen. Doch zumindest in Europa droht eine Rezession. Wie gut das Unternehmen dafür gerüstet ist, wird Anleger rund um die Quartalszahlen an diesem Freitag (28. Oktober) interessieren.

Die Erwartungen an den neuen VW-Chef sind groß: Einerseits von den Großaktionären der Familien Porsche und Piech, die ihm neben dem Chefposten bei der Sportwagentochter Porsche AG auch noch zutrauen, die ungleich schwierigere Aufgabe im Wolfsburger Konzerngeflecht im Griff zu haben. Andererseits auch von Betriebsräten, die sich nach dem forschen Herbert Diess einen Teamplayer als Chef wünschen. Und nicht zuletzt die sonstigen Aktionäre, die eher mit Argwohn auf seine Doppelfunktion und die sonstigen Interessenverflechtungen im Konzern blicken.

Blume muss neben den Anforderungen im Tagesgeschäft den schwierigen Umbau hin zu Elektromotoren und künftig softwarezentrierten Autos steuern. Das wird auch weiter Milliardeninvestitionen erfordern - gleichwohl sind die Renditeerwartungen von Investoren in der jüngsten Zeit auch bei VW eher noch gestiegen.

So ist es Blumes Aufgabe, eine passende Softwarestrategie auf die Beine zu stellen, woran sein Vorgänger letztendlich gescheitert ist. Was aus dem Porsche-Umgang mit dem Thema klar ist: Die einzelnen Marken aus dem VW-Reich werden mehr zur Entwicklung der Software beisteuern, als Diess geplant hatte. Was aus der mit Milliarden hochgezüchteten Software-Zentraltochter Cariad wird, steht damit auch wieder auf wackligen Füßen.

VW profitierte in vergangenen Quartalen vor allem mit den Töchtern Audi und Porsche vom starken Preisumfeld bei Neuwagen. Ob es damit weitergeht angesichts knapperer Budgets bei Firmen und Verbrauchern, ist zumindest fraglich. Bei Gebrauchtwagenpreisen, die dem Konzern über die Restwertentwicklung und den Wiederverkauf von Leasingrückläufern zugutekamen, ließ sich am Markt zuletzt schon eine leichte Abkühlung beobachten.

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer prognostiziert insbesondere für den europäischen Markt angesichts der drohenden Rezession einen Abschwung und eine "Rückkehr der Rabatte" für das kommende Jahr. Der Automarkt kippe in wichtigen Märkten wie Deutschland von einer Angebots- in eine Nachfrageschwäche, urteilte er zudem. Das könnte vor allem Massenhersteller wie die Kernmarke VW Pkw treffen. Allerdings sieht Dudenhöffer die Märkte in China und Nordamerika weiter gut. China ist für die deutschen Autokonzerne - unter anderem auch Volkswagen, inklusive der Marken Audi und Porsche - der wichtigste Markt.





