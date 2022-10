Elektros ist ein amerikanisches Unternehmen für Elektromobilität, das innovative Transportlösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Die Automobilbranche steht in den nächsten zehn Jahren vor einem existenziellen Umbruch, um CO2-Neutralität zu erreichen. Elektros adressiert diesen Paradigmenwechsel mit Mobilitätstechnologien, die Nachhaltigkeit für ein transformatives Nutzererlebnis unterstützen. Elektros hat sich zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern bereits ab 2023 ein überzeugendes und völlig neues Elektrofahrzeug-Erlebnis namens Elektros Sonic zu bieten.

Über Elektros, Inc.

Bei dieser leistungsstarken Multi-Port-Ladevorrichtung haben Nutzer die Möglichkeit, mehrere Ladefunktionen in Elektrofahrzeugen gleichzeitig anzuwenden – eine Funktionalität, die von Elektrofahrzeugherstellern bereits nachgefragt wird, um den Kunden einen entsprechenden Mehrwert bieten zu können.

SUNNY ISLES BEACH, FLORIDA / ACCESSWIRE / 26. Oktober 2022 / Elektros Inc. hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen beim Patentamt der Vereinigten Staaten eine nicht-provisorische Gebrauchsmusteranmeldung für seine Technologie einer Multi-Port-Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge eingereicht hat. Das Unternehmen hat dabei eng mit einer renommierten Anwaltskanzlei aus Brickell (Florida) zusammengearbeitet, die sich mit dem Verfahren bei Gebrauchsmusterzulassungen beim USPTO bestens auskennt. Mit dieser nicht-provisorischen Anmeldung wird die Technologie aus der ursprünglichen Patentanmeldung aus dem Jahr 2021 herausgeführt; sie ist der nächste Schritt zur Vervollständigung des Patents, um die Technologie weiterentwickeln zu können, noch bevor andere Mitbewerber wie Tesla, Inc. hier einsteigen.

Elektros (OTC PINK: ELEK), ein aufstrebender Marktführer im Bereich Elektromobilität, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine nicht-provisorische Patentanmeldung beim Patentamt der Vereinigten Staaten (U.S. Patent and Trademark Office) eingereicht hat.

Elektros, Inc. (OTC ELEK): Elektros reicht eine nicht-provisorische Patentanmeldung ein, um das vollständige Patent für seine Multi-Port-Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge zu erhalten

