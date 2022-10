MedAlliance SELUTION SLR erhält koronare IDE-Zulassung von der FDA

SELUTION SLR, der neuartige Sirolimuseluierende Ballon von MedAlliance, hat von der FDA die Genehmigung für die IDE (Investigational Device Exemption) erhalten, um die klinische Studie zur Behandlung von Koronarerkrankungen zu beginnen. Dies ist der erste koronare medikamenteneluierenden Ballon (DEB) mit anhaltender Limusfreisetzung, der von der FDA die IDE-Zulassung für die Indikation In-Stent-Restenose (ISR) erhalten hat. Die Rekrutierung für die Studie hat in Europa bereits begonnen.

„Wir freuen uns über die rasche Aufnahme der Patienten in Europa und sehen der Aufnahme des ersten US-Patienten noch vor Jahresende entgegen; die Auswahl der US-Standorte ist im Gange und wird in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Diese Studie hat das Potenzial, den wichtigen ungedeckten Bedarf an einer Nicht-Stent-Behandlung für das anhaltende Problem der In-Stent-Restenose zu decken", kommentierte Dr. Don Cutlip, leitender Prüfarzt der IDE SELUTION4ISR-Studie und Chief Medical Officer am Baim Institute for Clinical Research.

„Dies ist ein weiterer bedeutender Meilenstein für MedAlliance: Wir hatten den ersten Ballon mit anhaltender Limusfreisetzung, der von der FDA eine IDE-Zulassung erhielt, der erste, der mit der Rekrutierung begann, und nun der erste, der für drei Anwendungen genehmigt wurde. Dies ist der Höhepunkt eines mehrjährigen F&E-Programms, das umfassende präklinische Daten geliefert hat, die den sehr hohen Standards der US-FDA entsprechen", fügte Jeffrey B. Jump, Chairman und CEO von MedAlliance, hinzu. „Wir sind sehr zufrieden mit der hohen Marktakzeptanz, die wir in Europa, Asien und Südamerika erfahren, und wir freuen uns darauf, nach dem erfolgreichen Abschluss dieser wichtigen klinischen Studie und dem Erhalt der FDA-Zulassung auf den US-Markt aktive zu sein. Derzeit läuft die Rekrutierung für unsere US-amerikanische Below-the-knee (BTK)-Studie; die Rekrutierung liegt vor dem Zeitplan.