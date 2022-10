Deutschlands Glasfaser-Ausbau nimmt Fahrt auf

KÖLN (dpa-AFX) - In Deutschland haben immer mehr Menschen die Möglichkeit, über einen reinen Glasfaser-Anschluss sehr schnelles und stabiles Internet zu bekommen. Wie aus der am Mittwoch publizierten Studie des Internet-Branchenverbandes VATM hervorgeht, werden es zum Jahresende voraussichtlich 12,3 Millionen Haushalte sein, bei denen Glasfaser bis in die Wohnung verfügbar ist (FTTH: Fiber to the Home). Ein Jahr zuvor waren es noch 8,5 Millionen und zwei Jahre zuvor 5,9 Millionen. Das Angebot zieht an, bei der Nachfrage ist aber noch Luft nach oben: Bisher hat nur ein Viertel der FTTH-Haushalte die Anschlüsse aktiviert, der Rest verzichtet auf entsprechende Verträge./wdw/DP/zb