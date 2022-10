DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bei dem vor der Verstaatlichung stehenden Energiekonzern Uniper häufen sich durch die gestiegenen Gaspreise die Verluste. Für das dritte Quartal werde ein deutlich negatives Ergebnis erwartet, teilte der größte Gasimporteur in Deutschland überraschend am Dienstagabend in Düsseldorf mit. Der Konzern muss wegen der russischen Lieferbeschränkungen seit Monaten teureres Gas am Markt einkaufen, um seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können. Die Verluste zehren am Eigenkapital. Uniper zeigte nun den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals an. Das Aktienrecht zwingt den Konzern damit zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Diese soll in der zweiten Dezemberhälfte stattfinden. Dann will das Management über den Verlust informieren und die Lage erläutern.

Die Uniper-Aktie reagierte am Mittwochmorgen negativ auf die Neuigkeiten. Sie war mit rund vier Prozent Abschlag zweitgrößter Verlierer im Nebenwerte-Index SDax . An der Börse hieß es, das Papier sei "uninvestierbar". Für die Analysten von der US-Bank JPMorgan kommen die Milliardenverluste derweil nicht überraschend. Im Gegenteil: Sie rechnen für das vierte Quartal mit weiteren Verlusten, da die Bundesregierung die Gasumlage gestrichen hat und Uniper deshalb bis auf Weiteres die Ersatzbeschaffungskosten tragen muss.