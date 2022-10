RBC stuft Puma SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Mit einem Umsatz und einem Betriebsergebnis (Ebit) jeweils um zwei Prozent über den Erwartungen seien die Resultate des Sportartikelherstellers recht robust ausgefallen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der vielfachen Herausforderungen im Sektor sei die Bestätigung der Prognose beruhigend./tav/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:19 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:19 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 46,31EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m