HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Gute Geschäfte mit Zusätzen für Heimtiernahrung und für Kosmetika stimmen Symrise für das laufende Jahr noch optimistischer. Der Hersteller von Duftstoffen, Aromen und Kosmetikwirkstoffen traut sich 2022 nun ein prozentual zweistelliges Umsatzwachstum aus eigener Kraft zu, also Übernahme und Wechselkurseffekte ausgeklammert. Bei einigen Investoren hätten sich nach teils enttäuschenden Resultaten des Wettbewerbers Givaudan schon Sorgen breit gemacht, doch Symrise habe geliefert, betonte Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research. Der Aktienkurs legte zu.

Die Papiere gewannen am Vormittag mehr als zwei Prozent auf 105,45 Euro, was einen der vorderen Plätze im Dax bedeutete. Damit setzten sie ihre Erholung fort, nachdem sie Mitte Oktober noch unter die Marke von 92 Euro gerutscht waren. Mit Blick auf das Gesamtjahr hat sich das Kursminus damit auf weniger als ein Fünftel verringert, womit die Papiere in etwa in Einklang mit dem Dax laufen.