Berlin (ots) - Nachhaltigkeitsausschüsse allein reichen nicht aus: Neue Studie

von Egon Zehnder zeigt, dass die diverse Zusammensetzung von Vorständen und

Aufsichtsräten ausschlaggebend ist.



Egon Zehnder, ein weltweit führendes Personalberatungsunternehmen, hat im

Vorfeld von COP 27 das ESG-Engagement der 100 weltweit größten Unternehmen

untersucht und heute zentrale Ergebnisse im Bericht "Boards: Stepping Up as

Stewards of Sustainability" veröffentlicht.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Laut den Studienergebnissen sind vor allem die richtige Zusammensetzung derobersten Führungsgremien, ihr kultureller Hintergrund, ihre Denkweise und ihreKompetenzen auschlaggebend, um Umwelt-, Sozial- und Governance-Themenvoranzutreiben. "Vielfalt ist ein entscheidender Hebel, um eine neue Kultur zuprägen, die ESG in den Mittelpunkt der Geschäftsstrategie stellt", sagt JillAder, Chairwoman von Egon Zehnder. "Vorstände und Aufsichtsräte müssen jetzt denMut aufbringen, sich divers aufzustellen, um ihre Organisation langfristigvoranzubringen."Die Studie legt zudem offen, dass zwar eine deutliche Mehrheit der untersuchtenVorstände und Aufsichtsräte Nachhaltigkeitsausschüsse gegründet hat, derenDurchsetzungsfähigkeit in der Praxis bisher jedoch verpufft: Nurdurchschnittlich jedes vierte Board-Mitglied engagiert sich inNachhaltigkeitsausschüssen, und nicht einmal die Hälfte dieser Ausschüssebefasst sich mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG).Aus diesen Ergebnissen leitet der Bericht vier zentrale Handlungsempfehlungenfür Vorstände und Aufsichtsräte ab:1. Jünger und diverser aufstellen. Diversifizierte Boards sind häufigerfolgreicher als homogene Einheiten. Auch wenn sich dasGeschlechterverhältnis verbessert hat - eine Verjüngungskur kann Boardshelfen, ein breites Spektrum an Perspektiven und Denkweisen abzubilden.2. Routinen durchbrechen. Diverse, mutige und visionäre Board-Mitglieder könnenPraktiken und Strukturen hinterfragen und neue Wege aufzeigen, ESG in denFokus zu rücken.3. ESG zur Priorität machen. DieLeitung des Boards muss mit Nachdruck eine agileESG-Agenda erstellen, verfolgen und dabei offen für Planänderungen sein.4. Weiterbildung und Selbstreflexion. Während Schulungen und Expertengesprächezu Beginn nützliche Instrumente sind, müssen es die Board-Mitglieder danachselbst in die Hand nehmen, neugierig zu sein und sich über relevanteESG-Themen zu informieren.Weitere Informationen über Egon Zehnders Studie "Boards: Stepping Up as Stewardsof Sustainability" finden Sie unterhttps://www.egonzehnder.com/stewards-of-sustainability .Die wichtigsten Ergebnisse der Studie1. Die meisten Board-Mitglieder sind sich der Herausforderung der Nachhaltigkeit