Mit der Medi Talents GmbH hat er sich zur Aufgabe gemacht, Altenheime,Pflegedienste und Co. mit Hilfe von digitalen Ansätzen und innovativenStrategien bei der Mitarbeitergewinnung zu unterstützen. Im Rahmen umfangreicherSocial-Recruiting-Strategien positioniert Michael Haupt die Unternehmen seinerKunden als attraktiven Arbeitgeber am Markt und generiert Bewerbungen vonqualifizierten Mitarbeitern aus der Region. In diesem Artikel verrät derExperte, unter welchen Einflüssen die Pflegebranche aktuell besonders leidet,wie der anhaltende Personalmangel weiter zur Schieflage der Branche beiträgt undwo die Medi Talents GmbH helfen kann.Finanzieller Notstand für Pflegeheime und KrankenhäuserVor einiger Zeit sind die staatlichen Hilfsgelder für Pflegeheime undKrankenhäuser ausgelaufen, sodass diese Einrichtungen in Bezug aufHygieneartikel von der Politik nicht weiter finanziell unterstützt werden. DaHygieneartikel, die im Rahmen von Corona-Schutzmaßnahmen benötigt werden,aufgrund der hohen Nachfrage extrem teuer geworden sind und nicht weiterbezuschusst werden, entstehen für Heime und Krankenhäuser erhebliche Mehrkosten."Als wäre das nicht genug, geraten Pflegeeinrichtungen aufgrund der steigendenGaspreise zunehmend in Not", erklärt Michael Haupt. Immer mehr Krankenhäusermüssen die Insolvenz anmelden, während viele weitere akut davon bedroht sind. Sowerden die Forderungen nach Hilfspaketen für Krankenhäuser, wie auch die Bürgersie erhalten, immer lauter.Existenzängste und die Folgen des PersonalmangelsErschwerend kommt für die ohnehin schon belastete Pflegebranche dieTarifbindungspflicht und damit eine Erhöhung der Gehälter hinzu. In Verbindung