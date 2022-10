JPMORGAN stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 185 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Ende der Partnerschaft mit dem Rapper Kanye West (YE) führe zu noch deutlicheren Kappungen des Jahresüberschusses als erwartet, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie senkte daher ihre Ergebnisschätzungen für den Sportartikelhersteller bis 2024./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 20:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 99,98EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 185

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m