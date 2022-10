Spekulationen über einen Einstieg von Elliott und einem dadurch höheren Druck auf das Management beim Umbau hatten am Mittwoch letzter Woche die Aktien angetrieben. An der Fresenius-Struktur mit den Sparten Dialyse, Flüssigarzneien, Kliniken und Servicegeschäft gab es immer wieder Kritik von Investoren.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fresenius haben am Mittwoch ihre jüngsten Kursgewinne ausgebaut und sich an die Dax-Spitze gesetzt. Die Papiere des Medizin- und Klinikkonzerns gewannen bis zum späten Vormittag 3,6 Prozent auf 22,94 Euro, nachdem sie in der Spitze bis auf wenige Cent an das Hoch von Mittwoch letzter Woche bei 23,18 Euro herangerückt waren. Der deutsche Leitindex legte zuletzt um 0,3 Prozent zu.

