PNE: Offerte an Aktionäre denkbar

Nach Darstellung des Analysten Jan Bauer von Warburg Research hat der Großaktionär der PNE AG die Absicht des Verkaufs seiner Anteile an einen neuen möglichen Aktionär kommuniziert. Hieraus könne sich ein Angebot an die freien Aktionäre ergeben. Aufgrund des strategischen Werts des Unternehmens rechne der Analyst in solch einem Fall mit einem Aufschlag auf den aktuellen Kurswert. Auf Basis der Schätzungen für das Jahr 2024 halte Warburg einen Preis zwischen 23,00 und 25,00 Euro für ansprechend. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 17,80 Euro (zuvor: 15,60 Euro) an und bestätigt das Rating „Hold“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.10.2022, 11:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 26.10.2022 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.de/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0JBPG2.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

Die PNE Aktie handelt aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,78EUR an der Börse Tradegate.