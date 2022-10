JEFFERIES stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Das dritte Quartal der Bank sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick eröffne rund 15 Prozent Potenzial im Vergleich zu den Konsensschätzungen. Kapitalausstattung und Vermögenswerten gestalteten sich solide./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:00 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 02:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +4,02 % und einem Kurs von 11,95EUR an der Börse Tradegate.