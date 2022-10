High Tide gibt Markteinführung seiner Multicannabinoid-Produkte der Marke NuLeaf Naturals in Manitoba bekannt

Das Öl wird in 1.800-ml-Behältern mit einer Konzentration von 12 mg/ml für jedes der fünf angeführten Cannabinoide verkauft. Die pflanzlichen Weichkapseln sind in Packungen zu je 120 Stück erhältlich, wobei jede Weichkapsel 3 mg von jedem der fünf angeführten Cannabinoide enthält.

„Ich freue mich sehr bekannt zu geben, dass die mit Spannung erwarteten Multicannabinoid-Produkte von NuLeaf Naturals jetzt für alle lizenzierten Cannabis-Einzelhändler in Manitoba, der Provinz mit der fünftgrößten Bevölkerung Kanadas, erhältlich sind. Die Listung dieser Produkte in mehreren kanadischen Provinzen wird noch mehr kanadischen Verbrauchern den Zugang zu diesen einzigartigen Formulierungen aus mehreren Cannabinoiden ermöglichen. Diese Ankündigung folgt auf die Listung der Produkte von Nuleaf Naturals im Ontario Cannabis Store letzte Woche in Ontario, und wir freuen uns darauf, diese bahnbrechenden Produkte bald in weiteren kanadischen Provinzen einzuführen“, sagt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „High Tide ist trotz seiner gut etablierten internationalen CBD-Marken, die an der Spitze der Cannabinoid-Wissenschaft stehen und laut Google Analytics zu den meistgesuchten Marken im Internet gehören, bestrebt, die Qualität und Vielfalt der für kanadische Verbraucher verfügbaren CBD-Produkte zu erhöhen. Durch ständige Innovation in unseren internationalen CBD-Tochtergesellschaften freuen wir uns darauf, noch mehr innovative Cannabinoid-Produkte in Kanada und darüber hinaus auf den Markt zu bringen“, so Herr Grover weiter.

Über NuLeaf Naturals

NuLeaf Naturals wurde im Jahr 2014 in Denver (Colorado) gegründet und ist eines der führenden Cannabinoidunternehmen in Amerika. Seit der Firmengründung ist NuLeaf bestrebt, die hochwertigsten Cannabinoidprodukte der Welt in ihrer reinsten und potentesten Form herzustellen. Die Produkte von NuLeaf werden in einer cGMP-zertifizierten Betriebsanlage erzeugt, die es ermöglicht, bahnbrechende Cannabinoidformulierungen herzustellen und dabei den höchsten regulatorischen Anforderungen zu entsprechen. Die Cannabinoidprodukte der Firma werden direkt über ihre Webseite an die Kunden verkauft, sind aber auch in stationären Läden überall in den Vereinigten Staaten erhältlich. Die Firma NuLeaf ist bestrebt, sichere und wirksame Produkte von gleichbleibender Qualität herzustellen und kann sich auf ihrer Online-Handelsplattform bereits über mehr als 25.000 verifizierte 5-Sterne-Bewertungen der Kunden freuen.

Nähere Informationen über NuLeaf finden Sie unter www.nuleafnaturals.com.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktivitäten verfügt. Das Unternehmen ist die größte nicht-konzessionierte Cannabiseinzelhandelskette in Kanada, mit derzeit 141 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario. Das Unternehmen ist auch Nordamerikas erster Cannabis-Discount-Club-Einzelhändler unter der Marke Canna Cabana, die die größte Cannabis-Einzelhandelsmarke in Kanada ist und weitere Standorte im ganzen Land entwickelt. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. Das Portfolio von High Tide umfasst auch die Fastendr-Technologie für Ladenkioske und intelligente Schließfächer. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, BlessedCBD.co.uk, BlessedCBD.de und Amazon United Kingdom, sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. High Tide wurde im Ranking des Report on Business Magazine der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 und 2022 aufgeführt und in der TSX Venture 50 2022 und zählt zu den zehn stärksten Aktien im Bereich der diversifizierten Industrien. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Für weitere Informationen über High Tide, Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com sowie die Unternehmensprofilseiten auf SEDAR unter www.sedar.com und auf EDGAR unter www.sec.gov.

Die TSX Venture Exchange (die „TSXV“) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „prognostiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: das Geschäftsziele und -meilensteine des Unternehmens und den erwarteten Zeitrahmens der Umsetzung oder Erzielung dieser Ziele und Meilensteine (einschließlich, aber nicht beschränkt auf geplante Akquisitionen) und die damit verbundenen Kosten; die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Absicht, eine oder mehrere realisierbare Geschäftsmöglichkeiten zu verfolgen; die Entwicklung des Geschäfts und der zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens nach dem Datum dieses Dokuments; Erwartungen in Bezug auf die Marktgröße und das erwartete Wachstum in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen und NuLeaf von Zeit zu Zeit tätig sind oder zukünftige Geschäfte in Betracht ziehen; Erwartungen in Bezug auf wirtschaftliche, geschäftliche, regulatorische und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren in Bezug auf das Unternehmen und NuLeaf oder die Cannabisbranche im Allgemeinen; der Markt für die aktuellen und geplanten Produktangebote des Unternehmens und von NuLeaf sowie die Fähigkeit des Unternehmens und von NuLeaf, Marktanteile zu erobern; die strategischen Investitionen und Kapitalausgaben des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile; die Vertriebsmethoden, die das Unternehmen voraussichtlich für die Bereitstellung seiner Produktangebote nutzen wird; die Wettbewerbslandschaft, in der das Unternehmen bzw. NuLeaf tätig ist, und der Marktanteil oder die Reichweite des Unternehmens und von NuLeaf; die Leistung des Unternehmens sowie die Geschäftstätigkeit und die Aktivitäten des Unternehmens; die Anzahl der zusätzlichen Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte, die das Unternehmen im hierin angegebenen Zeitrahmen plant, in das Geschäft aufzunehmen, und die Fortsetzung des positiven Wachstumskurses des Unternehmens; den Aufbau auf der bestehenden Dynamik in den internationalen E-Commerce-Sektoren für CBD auf Hanfbasis und Konsumzubehör durch das Unternehmen; die fortgesetzte Integration und Erweiterung seiner CBD-Marken durch das Unternehmen und NuLeaf; der Abschluss der Entwicklung der Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Genehmigungen zu erhalten, aufrechtzuerhalten und zu erneuern oder zu verlängern, einschließlich des Zeitpunkts und der Auswirkungen des Erhalts dieser Genehmigungen; die Realisierung von Kosteneinsparungen, Synergien oder Vorteilen aus den jüngsten und geplanten Akquisitionen des Unternehmens und die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb jedes erworbenen Unternehmens erfolgreich in das Geschäft des Unternehmens zu integrieren; die Entwicklung und die Einführung von Cabana Cannabis Co.-White-Label-Produkten in den Rechtsgebieten durch das Unternehmen; die weitere Zunahme der Mitgliederzahlen des Cabana Club-Treueprogramms; die Erwartungen des Unternehmens an seine Cabana Cannabis Co. White-Label-Produkten; die Fähigkeit von NuLeaf, Produktlinien mit mehreren Cannabinoiden erfolgreich in den Rechtsgebieten einzuführen, und zwar zu den hierin offengelegten Fristen, sowie das Erreichen der hierin angegebenen Ergebnisse durch solche Produkte; die Fähigkeit von NuLeaf, seine Produktverfügbarkeit für den Verkauf in Manitoba durch MBLL erfolgreich aufrechtzuerhalten; die Erwartung, dass das Unternehmen das größte umsatzgenerierende Cannabisunternehmen wird, das seinen Umsatz in kanadischen Dollar ausweist; die erwarteten Auswirkungen des Cabana-Elite-Programms auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wortschöpfungskette zu erweitern und stärken, das gewünschte Kundenerlebnis zu bieten und den Unternehmenswert zu maximieren; und das weitere Wachstum des Online-Einzelhandelsportfolios des Unternehmens durch weitere strategische und wertsteigernde Akquisitionen.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, und zwar: die gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder des Managements werden sich an die Geschäftsziele und -strategien des Unternehmens halten, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen festgelegt werden; das Unternehmen wird sein Board und sein Management beibehalten und ergänzen oder anderweitig Berater engagieren, die über Kenntnisse der Branchen (oder Segmente davon) verfügen, in denen das Unternehmen von Zeit zu Zeit tätig sein kann; das Unternehmen wird über ausreichendes Betriebskapital verfügen und in der Lage sein, die erforderlichen Finanzmittel zu erhalten, um sein Geschäft und seinen Betrieb zu entwickeln und fortzuführen; das Unternehmen wird weiterhin hochqualifizierte und fähige Berater und/oder Mitarbeiter anziehen, entwickeln, motivieren und behalten, je nachdem; keine nachteiligen Änderungen des regulatorischen Rahmens für Cannabis, Steuern und alle anderen anwendbaren Angelegenheiten in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen geschäftlich tätig ist, und in allen anderen Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen in Zukunft geschäftlich tätig sein könnte, vorgenommen werden; das Unternehmen wird in der Lage sein, Cashflow aus dem Betrieb zu generieren, einschließlich, wo zutreffend, dem Vertrieb und Verkauf von Cannabis und Cannabisprodukten; das Unternehmen und NuLeaf werden in der Lage sein, seine Geschäftsstrategien wie erwartet auszuführen; das Unternehmen und NuLeaf werden in der Lage sein, die Anforderungen zu erfüllen, die erforderlich sind, um die für den Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen zu erhalten und/oder aufrechtzuerhalten; die allgemeinen wirtschaftlichen, finanziellen, marktbezogenen, behördlichen und politischen Bedingungen werden sich nicht negativ auf das Unternehmen und NuLeaf oder ihre jeweiligen Geschäfte auswirken; das Unternehmen und NuLeaf werden in der Lage sein, in der Cannabisbranche erfolgreich zu konkurrieren; die Cannabispreise werden nicht wesentlich sinken; das Unternehmen und NuLeaf werden in der Lage sein, erwartete und unvorhergesehene Kosten effektiv zu verwalten; die allgemeinen Marktbedingungen werden im Hinblick auf die zukünftigen Pläne und Ziele des Unternehmens und von NuLeaf günstig sein; das Unternehmen wird auf seiner bestehenden Dynamik in den internationalen CBD-Hanf- und Konsumzubehör-E-Commerce-Sektoren aufbauen; das Unternehmen und NuLeaf werden seine CBD-Marken weiter integrieren und ausbauen; das Unternehmen wird die zusätzlichen Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte zum Unternehmen und zu NuLeafs Geschäft hinzufügen und auf einem positiven Wachstumskurs bleiben; das Unternehmen wird die Entwicklung seiner Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte abschließen; NuLeaf wird erfolgreich Multicannabinoid-Produktlinien in den hierin beschriebenen Rechtsgebieten und zu den hierin beschriebenen Zeitplänen einführen und diese Produkte werden die hierin offengelegten Ergebnisse erzielen; NuLeaf wird die Verfügbarkeit seiner Produkte für den Verkauf in Manitoba durch MBLL erfolgreich aufrechterhalten; das Unternehmen wird das größte umsatzgenerierende Cannabisunternehmen werden, das seinen Umsatz in kanadischen Dollar ausweist; die Mitgliedschaft im Cabana Club Treueprogramm wird weiter zunehmen; das Unternehmen wird die Entwicklung und Einführung von Cabana Cannabis Co. White-Label-Produkten in den hier dargelegten Gerichtsbarkeiten und Zeitplänen fortsetzen, und diese Produkte werden die hier offengelegten Ergebnisse erzielen; das Cabana-Elite-Programm wird die erwarteten Auswirkungen auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens haben; das Unternehmen wird in der Lage sein, seine Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken, das gewünschte Kundenerlebnis zu bieten und den Unternehmenswert zu maximieren; und das Unternehmen wird sein Online-Einzelhandelsportfolio durch weitere strategische und wertsteigernde Akquisitionen weiter ausbauen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitglieder des Managements zu gewinnen und zu halten, um das Geschäft des Unternehmens und seine Tätigkeiten auszubauen; unvorhergesehene Änderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen oder der geltenden Gesetze; die Auswirkungen der Veröffentlichung von ungenauen oder unvorteilhaften Studien durch Wertpapieranalysten oder andere Dritte; Unterbrechungen oder Engpässe bei der Versorgung mit Cannabis, das von Zeit zu Zeit zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens und von NuLeaf zur Verfügung steht; unvorhergesehene Veränderungen in der Cannabisbranche in den Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen und NuLeaf von Zeit zu Zeit seine Geschäfte und Tätigkeiten ausüben, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens und von NuLeaf, auf solche Veränderungen zu reagieren oder sich an sie anzupassen; die Unfähigkeit des Unternehmens, günstige Mietverträge oder die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, die für die Ausübung der Geschäftstätigkeit und die Erreichung seiner Ziele erforderlich sind; die Unfähigkeit des Unternehmens, wünschenswerte Standorte für Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte zu günstigen Bedingungen zu erhalten; Risiken in Bezug auf Prognosen für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und von NuLeaf; die Unfähigkeit des Unternehmens und von NuLeaf, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben effektiv zu bewältigen; das Risiko, dass die Mitgliederzahlen des Cabana Club-Treueprogramms zurückgehen und/oder nicht weiter steigen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Cabana Cannabis Co.-White-Label-Produkte in den Rechtsgebieten zu entwickeln und auf den Markt zu bringen und/oder dass diese Produkte nicht in der Lage sein werden, die hierin offengelegten Ergebnisse zu erzielen; das Risiko, dass das Unternehmen oder NuLeaf nicht in der Lage sein werden, sein Umsatzprofil zu erhöhen; das Risiko, dass das Unternehmen oder NuLeaf nicht in der Lage sein werden, in den Ländern zu expandieren, in denen sie jeweils zu expandieren beabsichtigen; das Risiko, dass das Unternehmen oder NuLeaf nicht in der Lage sein werden, seine CBD-Marken weiter zu integrieren und auszubauen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, sein Online-Einzelhandelsportfolio durch weitere strategische und wertsteigernde Akquisitionen auszubauen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, zusätzliche Cannabis-Einzelhandelsstandorte in das Geschäft des Unternehmens aufzunehmen und auf einem positiven Wachstumskurs zu bleiben; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, die Entwicklung eines oder aller seiner Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht das größte umsatzgenerierende Cannabisunternehmen werden wird, das seinen Umsatz in kanadischen Dollar ausweist; das Risiko, dass das Cabana-Elite-Programm nicht die erwarteten Auswirkungen auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens haben wird; Risiken im Zusammenhang mit der Legalität von THC, CBC, CD, CBG und CBN in Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen oder NuLeaf diese Produkte zu verkaufen beabsichtigt; Risiken im Zusammenhang damit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken, das gewünschte Kundenerlebnis zu bieten und den Unternehmenswert zu maximieren; und Risiken im Zusammenhang mit der Unfähigkeit, das Online-Einzelhandelsportfolio des Unternehmens durch weitere strategische und wertsteigernde Übernahmen auszubauen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate & Public Affairs

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

