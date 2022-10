Die nächsten Monate werden kein Zuckerschlecken. Die Gewinne schmelzen wie Schnee in der Sonne. Im dritten Quartal blieb bloß ein Profit von 1 Million Euro vor Steuern. Auf Neun-Monats-Sicht kamen also 12 Millionen Euro zusammen. Nun erwartet der Vorstand im Gesamtjahr 12 bis 15 Millionen Euro vor Steuern. Vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine jagten Trader Meme-Aktien, sehr zur Freude des Maklerhauses, das den Börsenplatz Gettex (München) betreut. Baader ist hier Skontroführer für über 800.000 Wertpapiere.

Mit einem durchschnittlichen Orderbuchanteil von 40% bei DAX-, MDAX-, SDAX- und TecDAX-Werten an der Frankfurter Wertpapierbörse nimmt Baader eine führende Marktposition in diesem Segment ein. Auf XETRA der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Börse Wien ist Baader zudem Designated Sponsor für Aktien. Neben dem börslichen Handel gehören Aktivitäten im außerbörslichen Handel dazu. Sowohl ihren Partnerinstituten als auch institutionellen Investoren bieten die Bayern über Schnittstellen Zugriff zu außerbörslichen Handelsplattformen.

Große Direktbanken, Onlinebroker und institutionelle Kunden kooperieren mit Baader im OTC-Handel. Nun haben Aktionäre seit dem Krieg im Februar etwa ein Viertel ihres Depots verloren, zumindest auf dem Papier. Nicht nur das macht ihnen zu schaffen, auch die Inflation, Rezessionssorgen und die steigende Zinsen. Das Elend kann sich also hinziehen. Nach Steuern rechnen wir mit einem Gewinn von 8,5 Millionen Euro bis Silvester. Das KGV beträgt damit rund 20. In der nächsten Hausse wird der Gewinn und damit die Aktie wieder abheben. Den Grundstein legte der Börsenhändler Uto Baader 1983, er besitzt 67% der Aktien. Heute leitet sein Sohn Nico Baader die Geschäfte als CEO. Sollte sich die Stimmung weiter abkühlen, rechnen wir mit Stellenstreichungen. Fazit: Sammeln Sie während der Krise den Mittelständler ein.