Köln (ots) - In den letzten Jahren erreichte das Weihnachtsgeschäft

Rekordumsätze. Viele Händler mussten allerdings auch neue Herausforderungen

meistern - vom technischen Zusammenbruch des Web-Shops bis hin zu

Lieferengpässen. Wer darauf nicht vorbereitet ist, muss mit Verlusten rechnen

und kann wertvolle Kunden verlieren.



"Um den eigenen Shop sichtbar zu machen, anstatt in der Masse unterzugehen,

müssen Online-Händler rechtzeitig aktiv werden", erklärt Holger Lentz. Der

Experte hat über zwanzig Jahre Erfahrung im E-Commerce und erlebt immer wieder,

dass Online-Händler zu spät ins Weihnachtsgeschäft einsteigen. In folgendem

Artikel gibt Holger Lentz 5 Tipps, mit denen Online-Händler das kommende

Weihnachtsgeschäft richtig nutzen können.





Tipp 1: Die Vorteile des Weihnachtsgeschäfts bewusst machenBesonders, wenn an sonnigen Herbsttagen die Motivation fehlt, solltenOnline-Händler sich bewusst machen, was Engagement im Weihnachtsgeschäfteinbringt. Gerade in der Krise ist das wichtig, denn im gesamten Handel machtdas Weihnachtsgeschäft ein Viertel des Jahresumsatzes aus - davon landen 16,8Prozent bei Online-Händlern.Tipp 2: Rechtzeitig den Shop umgestaltenIm Handel beginnt die Weihnachtsdekoration nicht erst am ersten Advent. Der Shopbraucht eine umfassende saisonale Gestaltung, Landingpages, Unterseiten,Produktseiten - alles muss überarbeitet werden, um die Kunden inWeihnachtsstimmung zu versetzen. Die Ads und das gesamte Marketing müssenebenfalls ein neues Design bekommen - es ist daher ratsam, früh genuganzufangen.Spezielle Angebote zu bündeln, gehört ebenfalls dazu. Oft ist dasWeihnachtsgeschäft auch die beste Gelegenheit, neue Zielgruppen anzusprechen,denn im Weihnachtsgeschäft sind Kunden und Benutzer der Ware selten identisch.Wer zum Beispiel Krawatten verkauft, sollte mit seinem Marketing Ehefrauenansprechen.Tipp 3: An die Bestandskunden denkenDas Weihnachtsgeschäft ist die beste Gelegenheit, den Bestandskunden besondereWertschätzung zu zeigen. Bestandskundenpflege ist effektiver alsNeukundengewinnung, da bereits ein Vertrauensverhältnis besteht. Doch auch dietreusten Kunden werden in der Vorweihnachtszeit mit guten Angeboten überschwemmt- es ist also wichtig, Treue mit besonderen Aktionen wie Rabatten oderGutschein-Codes zu belohnen.Tipp 4: Alles für mobile Geräte optimierenSollte das nicht schon längst passiert sein, muss der gesamte Shop spätestensvor dem Weihnachtsgeschäft für mobile Geräte optimiert werden: Webdesign,Performance, Ladezeiten und vor allem die Bezahlmethoden müssen aufWeihnachtseinkäufe mit dem Smartphone ausgerichtet sein, um zu verhindern, dassKaufinteressenten wieder abspringen.Tipp 5: Lagerbestände und Logistik organisierenAuch der Versand muss fit sein für die Krise. Es kann zu Lieferengpässen oderVerzögerungen kommen. Sollten sich gewohnte Lieferzeiten geändert haben, mussdas unbedingt im Shop gut sichtbar sein. In individuellen Fällen einerVerzögerung muss der Kunde auf jeden Fall informiert werden, Transparenz schafftVertrauen und Verständnis für Shop-Betreiber. Auch das Verpackungsmaterial kannknapp werden, ganz besonders im Weihnachtsgeschäft. Lagerbestände und Materialmüssen also frühzeitig aufgestockt werden.Über Holger Lentz:Holger Lentz ist Geschäftsführer und Gründer der enno.digital GmbH und derUnternehmensberatung Holger Lentz Consulting GmbH. Er unterstützt Unternehmenbeim Auf- und Ausbau des Vertriebskanal E-Commerce. Sein Team und er erstellenOnlineshops sowohl für B2B als auch B2C, kümmern sich um das Onlinemarketing,wie beispielsweise Google Ads, Facebook Ads und Suchmaschinenoptimierung undunterstützen Firmen dabei, eine E-Commerce-Abteilung aufzubauen und Mitarbeiterzu schulen. Mehr Informationen unter: https://www.holgerlentz.com/