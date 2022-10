Finanzministerium für Reform des Außenwirtschaftsgesetzes

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundesfinanzministerium hat sich als Folge des umstrittenen chinesischen Einstiegs bei einem Containerterminal am Hamburger Hafen für eine Reform des Außenwirtschaftsgesetzes ausgesprochen. Eine Novellierung müsse "zeitnah" geprüft und umgesetzt werden, heißt es in einem Schreiben von Finanzstaatssekretär Steffen Saebisch an Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Dieses Schreiben vom Dienstag lag der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vor.

Darin wird die Beteiligung eines chinesischen Konzerns an einem Containerterminal im Hamburger Hafen als "fatales wirtschafts- und geopolitisches Signal" bezeichnet. Das Finanzministerium habe die kritischen Positionen anderer Ressorts unterstützt und sich für eine vollständige Untersagung der chinesischen Beteiligung ausgesprochen. Es sei allerdings eine einheitliche Haltung der Bundesregierung notwendig, damit es nicht zu einem Erwerb von 35 Prozent der Anteile durch die chinesische Firma komme.