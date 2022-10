Die neu gegründete "Emergent Entertainment PLC" will die nächste Generation digitaler und immersiver Unterhaltung anbieten

London (ots/PRNewswire) -



- Simon Rutter, ehemaliger EVP bei Sony PlayStation, tritt als Chairman neben

CEO Ian Hambleton in das neue Unternehmen ein



Heute wird die Gründung einer neuen Unterhaltungs-PLC EMERGENT ENTERTAINMENT

bekannt gegeben.





Mit Emergent Entertainment verschmelzen offiziell das Londoner VideospielstudioMaze Theory und die mit Blockchain-Veteranen und Entwickler von Pluto DigitalPLC - infolge eines erfolgreichen Joint Ventures zwischen den beiden Unternehmen(Emergent Games) in diesem Jahr.Emergent Entertainment ist ein Unterhaltungsunternehmen der nächsten Generation,das sich darauf konzentriert, Zielgruppen und Storyteller durch den Einsatzneuer Technologien zusammenzubringen. Die vorgeschlagene Bewertung des neuenUnternehmens übersteigt 65 Millionen US-Dollar und das Unternehmen beabsichtigt,sich auf einen künftigen Börsengang vorzubereiten.Simon Rutter , ehemaliger Executive Vice President von Sony InteractiveEntertainment/PlayStation, tritt dem Unternehmen als Chairman bei. CEO ist IanHambleton (ehemals CEO von Maze Theory).Simon war 25 Jahre bei PlayStation tätig und bekleidete in den letzten 10 Jahrendavon leitende internationale Führungspositionen. Ian ist seit 20 Jahrenerfolgreicher Unternehmer und hat mit Found Studio, Maze Theory und Ecologikreative Unternehmen in den Bereichen Technologie, Digitalwesen, Gaming undGreen Tech gegründet.Emergent Entertainment profitiert von dem gemeinsamen Vermächtnis der beidenfusionierten Unternehmen, den Fähigkeiten und der Erfahrung seiner Mitarbeitersowie seinem bestehenden Produktportfolio und seiner Kapitalbasis. Gemeinsambieten diese Elemente dem Unternehmen eine einzigartige Reihe von Kompetenzen,um erfolgreich ansprechende Inhalte wie Mixed-Reality-Spiele, Web3-Spiele undWeb3-Token-Dienste in verschiedenen Unterhaltungsmedien bereitzustellen.Das neue Unternehmen wird ein Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovationfinden. Storytelling-Handwerk trifft auf technischer Innovationen undetablierte, zuverlässige Geschäftsmodelle treffen auf zeitgemäßere Formen derMonetisierung.Mit mehr als 60 Entwicklern und Führungskräften mit umfangreicher Erfahrung inder Entwicklung von AAA-Spielen verfügt das Game-Studio über vier Jahrhundertekombiniertes Wissen. Der aggregierte Lebenslauf des Teams umfasst Folgendes:FIFA, NBA Online, The Sims, Need for Speed, Gran Turismo, Lord of the Rings,Horizon Zero Dawn, Sniper Elite, Peaky Blinders: The King's Ransom, Doctor Who:Edge of Time, Blood and Truth und PlayStation VR Worlds.Emergent Entertainment hat bereits Verträge mit mehreren globalen