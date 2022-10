Insights für Immobilienprofis als exklusives Online-Event immowelt startet neue Experten-Runde Real Talk

Nürnberg (ots) -



- Online, kostenlos und interaktiv: Mit Real Talk bringt immowelt renommierte

Branchenexperten gemeinsam an einen Tisch

- Immobilienprofis bekommen in Live-Streams interessante Einblicke und wertvolle

Tipps für ihr tägliches Immobilienbusiness

- Fachjournalist Dirk Labusch, Chefredakteur des Fachmagazins

immobilienwirtschaft, moderiert Runde mit wechselnden Gästen

- 1. Folge am 27. Oktober mit Jürgen Michael Schick, Prof. Dr. Harald Simons,

Ait Voncke und Laura Wilhelms



Real Talk ist die neue Talkrunde für die Immobilienwirtschaft. Hier diskutieren

renommierte Experten aus der Branche, Wirtschaft und Politik über die Themen,

die den Immobilienmarkt bewegen. Immobilienprofis erhalten so wertvolle Insights

und praxisnahes Knowhow für ihr Business. Moderiert wird das Format vom

renommierten Journalisten Dirk Labusch, langjähriger Chefredakteur des

Fachmagazins immobilienwirtschaft. Der Real Talk wird online per Live-Stream

übertragen und ist interaktiv. Die Zuschauer können sich an Abstimmungen

beteiligen sowie ihre Fragen per Chat direkt an die Experten stellen. Die

Anmeldung und Teilnahme am Real Talk ist kostenlos.