Sparda-Bank Hamburg eG erhält deutschen Fairness-Preis

Hamburg (ots) - Als Genossenschaftsbank zählt die Sparda-Bank Hamburg eG das

Thema "Fairness" zu ihren wichtigsten Grundwerten. Dass sich dieses auch in

ihrem täglichen Handeln widerspiegelt, wurde jetzt von unabhängiger Seite

bestätigt: Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender

ntv verliehen der Sparda-Bank Hamburg am 20. Oktober den Deutschen

Fairness-Preis 2022.



Rund 65.000 Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich an der großangelegten,

repräsentativen Befragung beteiligt. Hierbei wurden die Bereiche

Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit, Transparenz sowie Weiterempfehlung

untersucht. Abgefragt wurden diese anhand diverser Aspekte, darunter die

Preisgestaltung von Produkten, die Einhaltung von Absprachen, die

Vollständigkeit und Verständlichkeit von Produktinformationen, die Transparenz

von Verträgen sowie der Verzicht auf versteckte Kosten und Lockangebote.