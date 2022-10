Zahl der Startup-Neugründungen gehen im 3. Quartal weiter zurück - Aufwärtstrend im Bereich Deep-Tech (FOTO)

Berlin (ots) -



- 18 Prozent weniger Startup-Gründungen im Vergleich zu Q2 und 30 Prozent

weniger Neugründungen als im Vorjahresquartal 2021

- Deutschlandweite Verteilung: Bayern erstmals gleich auf mit Berlin

- Positive Entwicklungen im Bereich Deep-Tech



Im 3. Quartal hat sich die aktuelle Krise noch stärker auf den deutschen

Startup-Markt ausgewirkt als in der ersten Jahreshälfte 2022. Dies zeigt eine

aktuelle Marktanalyse des technologie- und datengetriebenen

Venture-Capital-Unternehmens Morphais VC (https://www.morphais.com/) . Basierend

auf den Daten von Startupdetector wurden gerade einmal 578 neue Startups im 3.

Quartal gegründet. Dies sind 18 Prozent weniger als im 2. Quartal dieses Jahres

und sogar 30 Prozent weniger als im Vorjahresquartal 2021.





Dabei ist im Vergleich zum Boom-Jahr 2021 vor allem der Anteil an Neugründungenim Bereich E-Commerce sowie in der Software-Branche leicht rückläufig(E-Commerce: -2 Prozent, Software: -3 Prozent). Hingegen ist der Anteil vonStartups, die aus dem Gesundheitstechnologie-Sektor kommen, im Vergleich zumVorjahr von 10 Prozent auf 12 Prozent gestiegen.Deutschlandweite Verteilung von Neugründungen: Bayern erstmals gleich auf mitBerlinProzentual gesehen kamen im letzten Jahr 18 Prozent aller Neugründungen ausBayern, in diesem Jahr waren es zwischen Januar und September bereits 21Prozent. Damit ist der Anteil an Neugründungen im bundesweiten Vergleicherstmals genauso hoch wie in Berlin (ebenfalls 21 Prozent). Auf dem drittenPlatz befindet sich Nordrhein-Westfalen, wo zwischen Januar und September 17Prozent aller neuen Startups gegründet wurden, gefolgt von Baden-Württemberg (11Prozent) und Hessen (8 Prozent).Eva-Valérie Gfrerer, CEO & General Partner von Morphais VC, kommentiert dieEntwicklung für Bayern:"Innovative Wagniskapitalfirmen bereits erkannt, dass die erfolgreichstenGründerteams der Zukunft nicht nur aus Startup-Hubs wie Berlin oder Londonkommen, sondern auch an technologischen Wissenschaftsstandorten wiebeispielsweise München oder Zürich zu finden sind."Anstieg von Deep-Tech: Der Anteil von Deep-Tech-Startups ist von 6 auf 10Prozent gestiegenIn Zeiten der Krise verschiebt sich der Fokus auf neue technologische Lösungen.Besonders gut stehen deshalb die Chancen für Deep-Tech-Startups.Deep-Tech-Unternehmen entwickeln problemorientierte Produkte und Lösungen, diemehrheitlich auf wissenschaftlicher Forschung oder neuartigen Algorithmenbasieren. Dabei verbinden sie verschiedene Technologieansätze und sindüberwiegend schutzfähig, beispielsweise durch Patente, und damit schwerernachahmbar.Die Datenuntersuchung von Morphais VC zeigt einen kontinuierlichen Aufwärtstrend