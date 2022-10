WARBURG RESEARCH stuft PNE AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für PNE von 15,60 auf 17,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jan Bauer bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die Absicht des PNE-Großaktionärs Morgan Stanley Infrastructure Partners, die Beteiligung zu verkaufen. Ein Verkauf an einen Interessenten würde ein Pflichtübernahmeangebot nach sich ziehen. Interessiert sein dürften Versorger und Infrastrukturkonzerne. Finanzinvestoren dürften indes wenig Interesse haben, da das Kurspotenzial aktuell begrenzt sei. Die Kurszielerhöhung für die Aktien des Windparkentwicklers reflektiere auch die jüngste Entwicklung der Strompreise./mis/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PNE Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 18,84EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jan Bauer

Analysiertes Unternehmen: PNE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 17,80

Kursziel alt: 15,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m