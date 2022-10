PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verzeichnete um die Mittagszeit ein Minus von 0,27 Prozent auf 3575,77 Punkte. Der französische Cac 40 trat mit 6246,04 Punkten auf der Stelle Punkte, während der britische FTSE 100 0,44 Prozent auf 6982,49 Zähler verlor.

Das Geschäft an den europäischen Börsen verlief erneut zurückhaltend. Mit den enttäuschenden Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft gab es einen Dämpfer von der Wall Street. Am Donnerstag steht zudem die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an. Experten rechnen überwiegend mit einer erneut deutlichen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte.