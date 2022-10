(neu: Aussagen aus Telefonkonferenz zu Stellenabbau, Cum-Ex-Untersuchungen, DWS-Zahlen, Kurs und Analystenstimme)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sieht sich nach einem überraschenden Milliardengewinn im dritten Quartal gerüstet für den drohenden Konjunktureinbruch. "Die Deutsche Bank liegt voll auf Kurs, ihre Ziele für das Jahr 2022 zu erreichen", sagte Vorstandschef Christian Sewing am Mittwoch in Frankfurt. Mit der soliden Bilanz "fühlen wir uns sehr gut gewappnet für das, was vor uns liegt", schrieb er in einem Brief an die Mitarbeiter. Finanzchef James von Moltke sprach mit Blick auf 2023 Jahr von einem "starken Fundament". Doch für die Deutsche-Bank-Aktie ging es an der Börse abwärts.

Nach einem positiven Handelsstart drehte der Kurs bald in die Verlustzone. Um die Mittagszeit lag das Papier mit gut einem Prozent im Minus bei 9,15 Euro und gehörte damit zu den schwächeren Titeln im Dax . Branchenexperte Andreas Pläsier von Warburg Research schrieb, ein starkes Ertragswachstum habe der Bank eine positive Gewinnüberraschung ermöglicht. Expertin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC bewertete die Zahlen als gemischt. Den höheren Erträgen im Kerngeschäft hätten anziehende Kosten gegenübergestanden.

Vor allem gestiegene Zinsen gaben dem Geldhaus im Zeitraum Juli bis September Auftrieb. Vor Steuern verdiente das Institut rund 1,6 Milliarden Euro - fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor und den Angaben zufolge wie in keinem dritten Quartal seit 2006 nicht mehr. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von gut 1,1 Milliarden Euro, fast sechsmal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Schnitt deutlich weniger erwartet.

Sewing rechnet weiterhin mit einer Rendite von acht Prozent auf das materielle Eigenkapital im Gesamtjahr, was Analysten bisher für unrealistisch hielten. In den ersten neun Monaten lag diese Kennziffer bei 8,1 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte sie nur 4,8 Prozent erreicht. Bis 2025 sollen es gar mehr als zehn Prozent sein. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen der Bank - sollen bis 2025 auf rund 30 Milliarden Euro steigen. Finanzvorstand von Moltke zeigte sich trotz der aktuellen Unsicherheit zuversichtlich, dass die Bank auf Kurs sei, ihre Ziele für 2025 zu erreichen.