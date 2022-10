AI-Act Deutschland muss zunehmend auf Künstliche Intelligenz verzichten

Berlin (ots) - Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz scheitert in Deutschland

an den Rahmenbedingungen. Damit droht die Bundesrepublik im weltweiten

Wettbewerb zurückfallen. Das ist das Fazit des aktuellen KI-Monitors vom

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. und dem Institut der deutschen

Wirtschaft Köln e. V. (IW). Künstliche Intelligenz gilt als eine zentrale

Zukunftstechnologie, die Studie beschreibt deren Einsatz und Verbreitung in den

vergangenen Jahren.



Für 2022 ist der im KI-Monitor berechnete KI-Index in seiner vierjährigen

Historie erstmals rückläufig. "Deutschland schwelgt in

Dichter-und-Denker-Romantik - leider auf Kosten der Künstlichen Intelligenz. Die

Rahmenbedingungen für KI müssen dringend positiv verändert werden. Wir brauchen

aus Brüssel und Berlin mutige Zeichen und Impulse, keine Regulierung und

Einschränkung der KI, sondern positive Lösungsansätze für den Einsatz von

Daten", sagt BVDW-Vizepräsident Alexander Kiock.