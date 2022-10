Microsoft veröffentlichte gestern die Zahlen zum ersten Quartal für das Geschäftsjahr 2023. Die Aktie verlor nachbörslich unwesentlich. Dabei hat der Software- und Technologieriese mit vielen Problemen zu kämpfen. Der Computerabsatz fällt weiter, der Boom in der Pandemie - als sich viele einen PC oder ein Notebook kauften - ist mittlerweile vorbei. Der Konzern mit seinen Surface-Produkten und der Spielkonsole XBox steht da nicht allein. Laut Branchendienst Gartner fielen die PC-Auslieferungen im dritten Quartal weltweit um 19,5 Prozent - so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr. Besser läuft es bei der Cloud. Azure ist nach Amazon AWS der zweitgrößte Anbieter weltweit. Die Erlöse machen bereits rund 45 Prozent des Gesamtumsatzes von Microsoft aus. Cloud-Ausgaben sind weniger von der Konjunktur abhängig, erhöhen Produktivität und sparen Hardware-Ausgaben.

Der Kurs der Microsoft-Aktie hat sich im Vergleich zu anderen Tech-Werten relativ gut gehalten. Seit November 2021 hat die Aktie nur knapp 29 Prozent verloren. Dabei ist die Ende Dezember 2021 begonnene Abwärtsbewegung in drei kleinere Abwärtstrends unterteilbar, die jeweils von starken Bär-Markt-Rallys unterbrochen wurden. Aktuell befindet sich der Kurs abermals in einer steilen Aufwärtsbewegung. Vom partiellen Tief am 13. Oktober bei 219,13 US-Dollar hat sich das Papier wieder um 13,6 Prozent nach oben gearbeitet und schloss gestern zum Kurs von 251,00 US-Dollar. Nachbörslich ist der Kurs aufgrund der Zahlen zum ersten Quartal 2023 um 0,5 Prozent gefallen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich ein Boden bildet und sich der Kurs in Richtung des 0,5 Retracement bei 256,00 US-Dollar weiterentwickelt. Bis in das Geschäftsjahr 2023/24 ist ein Plus beim Gewinn pro Aktie von 17 Prozent geplant. Dadurch sinkt das erwartete KGV 2023/24 auf aktuell 20,89. Für einen Quasi-Monopolisten beim Betriebssystem für PCs und der guten Marktposition beim Cloudangebot scheint dies ein vertretbarer Preis zu sein.

Microsoft Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: