FIFA+ veröffentlicht Staffel 1 der bahnbrechenden Doku-Serie Captains, die sechs legendäre Mannschaftskapitäne auf ihrem Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft(TM) Qualifikation begleitet

Seite 2 ► Seite 1 von 2

London (ots/PRNewswire) -- Captains (https://www.fifa.com/fifaplus/en/watch/series/1s3mp1efjgxwhiLJofzDrg/5kx2xRj9YhwfsLtOYeWejr/7HiBA7hzThZCFEvGVMKWRG) markiert eine neue Grenze fürSport-Dokuserien, die den Zuschauer in das Leben der Spieler in einem niedagewesenen Ausmaß einführt und eine neue Tiefe der Intimität erreicht, indemsie das Familienleben, die nationalen Erwartungen, die komplexe Psychologieund die Spitzenleistungen thematisiert- Die umfassende Serie - eine Gemeinschaftsproduktion von FIFA+, Netflix undFulwell 73 - wirft einen Blick hinter die Kulissen und begleitet sechsnationale Kapitäne auf ihrem Weg zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft(TM)- In Staffel 1 sind unter anderem Thiago Silva, Luka Modric und Pierre-EmerickAubameyang zu sehen, während Staffel 2, die im neuen Jahr erscheint, die neuenKapitäne auf ihrem Weg zum Höhepunkt des Sports, der FIFAFussball-Weltmeisterschaft 2022(TM), begleitetIm Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022(TM), hat FIFA+(https://www.fifa.com/fifaplus/en/home) heute das neueste und bisherehrgeizigste Original auf der Plattform veröffentlicht, Captains (https://www.fifa.com/fifaplus/en/watch/series/1s3mp1efjgxwhiLJofzDrg/5kx2xRj9YhwfsLtOYeWejr/7HiBA7hzThZCFEvGVMKWRG) , eine genreübergreifende Doku-Serie, die hinter dieKulissen einiger der größten Namen des Weltfußballs in ihren schwierigstenMomenten blickt.Captains: Season 1 besteht aus acht Episoden, die zunächst exklusiv auf FIFA+und dann auf Netflix veröffentlicht werden. Die Serie begleitet Ikonen aus allerWelt, darunter den Brasilianer Thiago Silva, den Kroaten Luka Modric und denGabuner Pierre-Emerick Aubameyang, bei ihrem Versuch, sich für die FIFAFussball-Weltmeisterschaft 2022 zu qualifizieren.Die Serie, die in einem Umfang gedreht wurde, den es in den Fußballmedien nochnie gegeben hat, setzt neue Maßstäbe für eine Sportdokumentation. Zusammen mitFIFA+ wurde es von Fulwell 73 produziert, mit Leo Pearlman, Ben Turner, GabeTurner und Richard Thompson als Executive Producers.Die Sendung zeichnet den Weg der Spielerinnen zur Qualifikation nach und zeigt,wie sie ihr Familienleben mit den Erwartungen der Nation in Einklang bringen undbeleuchtet die komplexe Psychologie, die hinter der Leistung auf höchstem Niveausteckt.Einige enden mit Erfolg, während andere ihr Ziel verfehlen, aber alle Höhen undTiefen werden aufgezeichnet, während Captains die Zuschauer hinter die Kulissenderjenigen führt, die die Bürden ihrer Nation tragen.Die in Staffel 1 begleiteten Kapitäne sind:- Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun)- Luka Modric (Kroatien)- Thiago Silva (Brasilien)