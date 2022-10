MONTREAL, Quebec (26. Oktober 2022) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren sowie nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen (THG) spezialisiert ist, freut sich, bekannt geben zu können, dass das moderne Plasmavergasungssystem des Unternehmens (Plasma Arc Waste Destruction System/„PAWDS“) auf dem neu in Dienst gestellten Flugzeugträger USS Gerald R. Ford, der am 4. Oktober 2022 von der Naval Station Norfolk zu seinem ersten Einsatz ablegte, in Betrieb ist. Das Schiff – es handelt sich um den ersten von vier Flugzeugträgern, für welche die US-Marine die Installation des PAWDS-Systems in Auftrag gegeben hat – wird in den nächsten zwei Monaten im Rahmen einer multinationalen Übung gemeinsam mit acht anderen Ländern, darunter Kanada und Frankreich, sowohl im Mittelmeer als auch im Atlantik eingesetzt, um die Besatzung auf reale Szenarien vorzubereiten.[1]

„Der erste Einsatz der USS Gerald R. Ford mit unserem PAWDS-System an Bord ist ein echter Meilenstein für PyroGenesis“, erläutert Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis. „Selbst ein nur kleiner Teil des technisch fortschrittlichsten Schiffs, das je gebaut wurde, zu sein, ist eine enorme Bestätigung – für das Unternehmen, für die Wissenschaft, die hinter dem Projekt steht, und auch für die jahrelange Arbeit unseres Teams.“

Das nächste Schiff der Flugzeugträgerklasse Gerald R. Ford, das mit dem PAWDS-System bestückt wird, ist die USS John F. Kennedy, die sich seit 2009 in Planung und seit 2011 in Bau befindet. Die USS John F. Kennedy soll im Juni 2024 an die US-Marine übergeben werden. PyroGenesis hat bereits das PAWDS-System für dieses Schiff geliefert.

Die heute bekannt gegebene Zahlung in Höhe von rund 1 Million CAD (729.000 USD) ist das Ergebnis verschiedener Inspektions- und Support-Meilensteine in Zusammenhang mit dem Doppelauftrag für die Flugzeugträger USS Enterprise und USS Doris Miller, für den das Unternehmen derzeit unter Vertrag steht. PyroGenesis wurde mit der Lieferung von insgesamt vier Systemen beauftragt; jeder der vier Flugzeugträger wird mit einem davon bestückt. Zwei wurden bereits ausgeliefert (USS Gerald R. Ford und USS John F. Kennedy) und für zwei weitere liegt eine Bestellung vor (USS Enterprise und USS Doris Miller).