XORTX erhält von Health Canada eine weitere Unbedenklichkeitsbescheinigung („No Objection Letter“)

● Pharmakokinetische Überbrückungsstudie zur autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (XRx-008-Programm) wurde abgeändert ●

CALGARY, ALBERTA, den 26. Oktober 2022 - XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | FWB: ANU), ein klinisches Pharmaunternehmen in der Spätphase, das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, freut sich, den Erhalt einer weiteren Unbedenklichkeitsbescheinigung (No Objection Letter/NOL) vom kanadischen Gesundheitsministerium Health Canada im Hinblick auf die derzeit in Umsetzung befindliche klinische pharmakokinetische Überbrückungsstudie XRX-OXY101 (die „Studie“) bekannt zu geben.

Die Studie war ursprünglich als dreiteilige Studie konzipiert und das Unternehmen erhielt dazu im April eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Health Canada (siehe Pressemitteilung vom 12. April 2022). XORTX hat Teil 1 und 2 der Studie erfolgreich abgeschlossen; Teil 3 wurde nun abgeändert und ein Teil 4 hinzugefügt (siehe unten).

Pharmakokinetische Überbrückungsstudie XRX-OXY-101: Das ursprüngliche Design der XRX-OXY-101-Studie verfolgte drei wichtige Ziele:

1) zu bestimmen, welche der neuartigen XORTX-Formulierungen zu den besten zirkulierenden Oxypurinol-Konzentrationen führt;

2) den Einfluss von Nahrungsmitteln auf die Bioverfügbarkeit dieser Formulierung zu beurteilen; und

3) die Sicherheit und Pharmakokinetik von Mehrfachdosen dieser ausgewählten Formulierung zu bestimmen. Nach Abschluss der Teile 1 und 2 hat XORTX Teil 3 nun umgestaltet und eine zusätzliche Charakterisierung der Auswirkung von Nahrungsmitteln miteinbezogen.

Außerdem wurde ein viertes Ziel – Teil 4 – hinzugefügt, um den Anteil des absorbierten Oxypurinols bei drei ansteigenden Dosen von XRx-008 zu charakterisieren. Die im Rahmen dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse dienen als Orientierungshilfe für die künftige orale Verabreichung von Oxypurinol-Formulierungen zur Unterstützung der vom Unternehmen geplanten Phase-III-Zulassungsstudie zur autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung („ADPKD“).