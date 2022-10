Analysierendes Institut: JPMORGAN Analyst: Douglas Anmuth Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC Aktieneinstufung neu: positiv Kursziel neu: 175 Kursziel alt: 175 Währung: USD Zeitrahmen: 12m

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon vor den am 27. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Analyst Douglas Anmuth verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor allem auf die langfristigen Wachstumschancen und beließ die Aktie auf der "Analyst Focus List". Er sei weiterhin zuversichtlich, dass der weltgrößte Online-Händler sein Umsatzwachstum beschleunigen und die Gewinnmargen bis 2023 ausweiten könne, was vor allem auf Verbesserung im Einzelhandelssegment und das weiterhin solide Wachstum von Amazon Web Services (AWS) zurückgeführt werden dürfte, schrieb Anmuth./ckVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 03:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 03:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

JPMORGAN stuft AMAZON COM INC auf 'Overweight'

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer