Seite 2 ► Seite 1 von 2

Jena (ots) - Online-Shopping erfreut sich großer Beliebtheit: 78 Prozent derSchweizer kaufen mindestens einmal monatlich im Internet ein (Quelle: HWZ,Post), 58 Prozent der Österreicher und 75 Prozent der Deutschen haben in denletzten drei Monaten im Netz geshoppt (Quelle: Eurostat). Ob Lebensmittel, Möbeloder Elektroartikel: Anwender gehen immer häufiger online auf Einkaufstour.Neben der großen Auswahl lockt vor allem die bequeme Möglichkeit, jederzeit vonzu Hause aus zu bestellen - Ladenöffnungszeiten gibt es schließlich nicht.Ebenso entfallen Parkplatzprobleme sowie lange Warteschlangen vor den Kassen.Mit seiner aktuellen Produktgeneration schützt ESET den digitalen Einkauf ohneWenn und Aber. Dazu gehören eine Reihe neuer und optimierter Funktionen, die denDatenschutz und die Privatsphäre erhöhen, den Router noch besser absichern,Brute-Force-Angriffe verhindern und Internet-Browser dank des "Secure AllBrowser"-Modus schützen. Die Produktsuite umfasst auch eine Integration mit derIntel Threat Detection Technology, um den Schutz vor Ransomware zu erweitern.ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security und ESET Smart Security Premiumsind ab dem 25. Oktober 2022 online und im Handel erhältlich."Die fortschreitende Digitalisierung stellt an eine Sicherheitslösung höchsteAnforderungen. Wir sehen zwei Arten von Usern: Die einen, die eine zuverlässigeSecurity-Software nutzen wollen, ohne sich weiter damit beschäftigen zu müssen,und Home-Admins, die sich gerne darum kümmern und den Sicherheitsstatus derganzen Familie im Blick behalten möchten. Beide Gruppen bringen wir mit unsererneuesten Produktgeneration unter einen Hut", sagt Michael Schröder, Manager ofSecurity Business Strategy bei ESET. "Anwender erhalten mit ESET einenzuverlässigen Schutz für ihre Geräte, der auch den Sicherheitsstatus desHeimnetzwerks nicht aus den Augen verliert."Integration der Intel Threat Detection TechnologyESET Kunden genießen seit jeher einen umfassenden Schutz vor Ransomware. Dereuropäische IT-Sicherheitshersteller verbessert diesen weiter und integriert diehardwarebasierte Ransomware-Erkennungstechnologie von Intel in seineSicherheitslösungen. Der Rückgriff auf die Telemetrie auf CPU-Ebene sorgt dafür,einen Verschlüsselungsversuch der Schadsoftware möglichst frühzeitig zuidentifizieren. Das bedeutet, dass Ransomware bereits aufgedeckt wird, wenndiese versucht, die Erkennung im Arbeitsspeicher zu umgehen. Der Mehrwert fürESET Kunden besteht darin, dass durch die Verwendung der Intel Threat DetectionTechnologie die Erkennung von Ransomware weiter optimiert wird und durch dieAuslagerung an die CPU die Gesamtsystemleistung hoch bleibt.