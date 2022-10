Piedmont Lithium nimmt demnächst an verschiedenen Branchenkonferenzen teil

BELMONT, NC, 26. Oktober 2022 – Piedmont Lithium („Piedmont“ oder „Unternehmen“) (Nasdaq:PLL; ASX:PLL), ein weltweit führender Entwickler von Lithium-Ressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in den USA von entscheidender Bedeutung sind, gab heute die Teilnahme an den folgenden bevorstehenden Konferenzen der Branche bekannt:

- ThinkEquity-Investorenkonferenz in New York City am 26. Oktober

- Gabelli 46th Annual Automotive Symposium in Las Vegas vom 31. Oktober bis 1. November

- Red Cloud Financial Services Herbst Mining Showcase in Toronto am 9. November

- Benchmark Week 2022 in Los Angeles von 14. November bis 18. November

- Citi Basic Materials Conference in New York City vom 29. bis 30. November

- Jährliche Lithium-Konferenz der Deutschen Bank in New York City am 7. Dezember

- Virtueller Lithiumtag der Bank of America am 8. Dezember

„Wir freuen uns darauf, mit der Investorengemeinschaft zu sprechen, während wir unsere Projekte weiter in Richtung Produktion vorantreiben“, sagte Keith Phillips, President und CEO von Piedmont Lithium. „Wir erzielen bei all unseren Projekten gute Fortschritte, sind aber besonders begeistert von der Aussicht auf die Aufnahme der Produktion bei North American Lithium in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Wir freuen uns außerdem sehr, dass wir für Tennessee Lithium als Empfänger von Fördermitteln des US-Energieministeriums (DOE) ausgewählt wurden, um die inländische Produktion kritischer Ressourcen in der Lieferkette zu beschleunigen.“