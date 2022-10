Die Aktie des chinesischen E-Autobauers Nio war zuletzt heftig eingebrochen: Innerhalb eines Monats ging es fast 40 Prozent nach unten. Der jüngste Crash bei China-Aktien sowie die Tatsache, dass Tesla in China die Preise für seine E-Autos senkt, waren Gründe für die Talfahrt.

Zu Wochenanfang war es zu einem heftigen Crash bei China-Aktien gekommen. Anleger fürchten die wirtschaftlichen Folgen der dritten Amtszeit des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Dieser will an der Zero-Covid-Strategie sowie an seiner Investorenfeindlichen Wirtschaftspolitik festhalten. Für ausländische Anleger ist der Handel mit China-Aktien daher mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden.